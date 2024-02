"Insieme per Quiliano" punge il sindaco Isetta: "Come mai tutto questo dinamismo a fine mandato?"

"Dai primi giorni di dicembre del 2023 ad oggi l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicola Isetta, si è distinta per una serie di interessanti iniziative, quali il recente patto con la Prefettura per l’attuazione della sicurezza urbana con sistemi di videosorveglianza, il programma per l’abbattimento delle barriere architettoniche, lo sviluppo comprensoriale dell’outdoor, l’adozione del progetto di variante al PUC per la valorizzazione del territorio in chiave turistica e le riparazioni (seppur frettolose e parziali) delle buche e di tratti di asfalto in alcuni tratti di strade di collegamento tra le frazioni". Ad affermarlo è la lista civica 'Insieme per Quiliano', con a capo il candidato sindaco Donatella Barbano.

"Non possiamo che esprimere soddisfazione per tutto ciò, anche perché gli interventi di cui sopra rispondono alle priorità indicate dagli abitanti di questo comune nel sondaggio che, come comitato civico, abbiamo avviato e comunicato dal mese di ottobre 2023. Ai primi posti si collocano, infatti, proprio le richieste di interventi sulle strade, la richiesta di maggiore sicurezza a seguito anche dei furti avvenuti nell’estate 2023, l’esigenza di uno sviluppo turistico, al quale il territorio è votato per le sue caratteristiche, servizi e rete commerciale più efficienti".

"Ci chiediamo, però: come mai tutto questo dinamismo, questa prontezza a favore della collettività, solo da poco più di due mesi a questa parte, al termine di un mandato di 5 anni? Non vorremmo che si trattasse della solita strategia elettorale che preludesse ad altri 4 anni e passa di tirare a campare; il territorio di Quiliano e soprattutto la sua Comunità non se lo potrebbero permettere".

"Per evitare che questo accada, noi, promotori e componenti della lista civica, se eletti, ci impegneremo ogni giorno e costantemente, in Consiglio comunale e fuori per perseguire il miglioramento di tutte quelle situazioni che oggi compromettono una crescita positiva della qualità della vita. L’obiettivo è ottenere questo risultato attraverso l’organizzazione partecipativa di un gruppo di persone motivate, come abbiamo iniziato a fare in questi pochi mesi di attività. Questa è l’unica vera promessa che possiamo fare agli abitanti di Quiliano e del suo territorio e che siamo sicuri e certamente in grado di poter mantenere".

"Noi, volutamente, non abbiamo un programma con grandi progetti, né tanto meno la volontà di fare promesse che non si possono mantenere. Questa lista è nata da persone che vivono il territorio, di cui sono innamorate, decise di mettersi al servizio della collettività, ascoltando prima di tutto gli altri loro concittadini, le loro difficoltà, le loro aspettative e le loro speranze per il futuro. Il nostro vero programma consisterà nell'essere una voce ed un’energia nuova, che si occupi principalmente degli aspetti concreti per il bene della nostra comunità", concludono da "Insieme per Quiliano".