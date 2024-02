Savona, incontro in comune con gli ex dipendenti Ata in attesa della liquidazione da anni

Sono anni che attendono la liquidazione da Ata, dal 2018, e ora, sembra che il commissario giudiziale stia per sbloccare il tutto, dopo alcuni recenti colloqui con l'amministratrice unica di Ata Simona Ferrando, dimissionaria da alcuni giorni.

Quello d elle liquidazioni era diventato un motivo di attrito tra l'amministrazione e l'amministratrice della controllata che, in una commissione aveva assicurato l'erogazione entro il 15 dicembre (recentemente Ferrando si è dimessa, parrebbe su pressioni del comune). Le risorse ci sono da tempo ma il commissario avrebbe sollevato osservazioni sui conti che erano stati presentati a inizio dicembre fa e che avrebbero avuto degli errori. Successivamente la documentazione sarebbe stata integrata e fornita poi correttamente.

“Era un incontro programmato da tempo – spiega l'assessore Silvio Auxilia - durante il quale si è affrontata una problematica che l'amministrazione segue da tempo. Abbiamo contezza del fatto che Ata ha predisposto il piano di riparto già ai primi di dicembre e che successivamente ci sono state interlocuzione con l'ufficio del commissario e da ultimo nei giorni scorsi abbiamo saputo che la pratica sembra avviata alla definizione, come da noi auspicato. Abbiamo anche rassicurato i lavoratori spiegando loro che continueremo a monitorare la situazione, come abbiamo fatto finora, fino a che non sarà risolta”.