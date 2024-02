“Spose bambine, tra guerre e diritti negati”: il 2 marzo conferenza ad Albenga

Il Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi, in collaborazione con lo Zonta Club Alassio Albenga, ha organizzato la conferenza “Spose bambine, tra guerre e diritti negati”, ad Albenga, sabato 2 marzo alle ore 17,00, all’Auditorium San Carlo, via Roma, 70, relatrice la Dott.ssa Farian Sabahi, Ricercatrice Senior in Storia Contemporanea, all’Università dell’Insubria.

Nel mondo, ad oggi, sono 650 milioni le donne che sono state date in sposa da bambine. Circa metà di questi matrimoni sono avvenuti in India, Nigeria, Bangladesh, Brasile e Etiopia. Questa mostruosa realtà è diffusa nel mondo ed anche in Italia, anche se in Italia e’ un fenomeno sommerso, poco monitorato e quasi ignorato, e solo qualche volta sfocia in casi di cronaca. E’ stato rilevato dall’organizzazione delle Nazioni Unite, che in diversi paesi sono state adottate misure per prevenire i matrimoni precoci. Si sta procedendo con una diminuzione delle bambine costrette a un matrimonio precoce: infatti negli ultimi 10 anni la percentuale di esse è diminuita del 15% e questo corrisponde a 25 milioni di matrimoni evitati. Ma il numero di bambine a rischio di matrimonio precoce, da qui al 2030, e’ ancora strabiliante: 100 milioni!

In Italia si registrano casi in crescita.

Dai dati del Ministero degli Interni, negli anni dal 2019 al 2021 sono stati rilevati 35 matrimoni forzati.

Il maggior numero di casi sono stati rilevati al nord d’Italia, in particolare Emilia-Romagna e Lombardia.

La costrizione a un matrimonio precoce è una grave violazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ma è anche una grave violenza nei confronti di bambine e ragazzine.

"Invitiamo a questa conferenza tutti i deputati alla difesa dei diritti di queste bambine, in primo luogo insegnanti e assistenti sociali - spiegano dall'organizzazione - Noi del Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi, che aiutiamo le donne a uscire da ogni situazione di violenza, e lo Zonta Club Alassio Albenga, che tutela lo stato della donna anche contro fenomeni come questo e che ha nella propria missione del biennio la lotta ai matrimoni precoci, vogliamo diffondere una cultura del rispetto dell’infanzia e dell’adolescenza, e una presa di coscienza che questo fenomeno nel mondo, ma in particolare nel nostro Paese non deve esistere".

