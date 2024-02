“Sanità bene comune”, Marina Sereni (Pd) ad Albenga: “Il 7% dei liguri rinuncia a curarsi, combattiamo insieme”

“Siamo molto preoccupati del malessere che c’è tra il personale sanitario e ugualmente delle diseguaglianze che aumentano. Una ricerca del nostro gruppo regionale dimostra che il 7% dei liguri, non avendo risorse proprie, rinuncia a curarsi. Un dato anche nazionale. Un partito della sinistra non può che essere a fianco dei più deboli”. Lo ha affermato la responsabile Sanità della segreteria nazionale Pd Marina Sereni, prima dell’incontro pubblico dal titolo “Sanità bene comune” che si è tenuto nella serata di ieri (22 febbraio) all’Auditorium San Carlo di Albenga. Tra i relatori anche il segretario del Partito Democratico Ligure Davide Natale e il consigliere regionale e vicecapogruppo Pd in Regione Liguria Roberto Arboscello, per affrontare i nodi della sanità savonese. Ha moderato gli interventi il segretario del circolo Pd di Albenga, con un intervento da parte del sindaco Riccardo Tomatis, anche nella sua veste di medico.

“Il tema della Sanità sta particolarmente a cuore ai cittadini di Albenga e questa serata è l’occasione per affrontarlo insieme - spiega il sindaco Tomatis -. Abbiamo l’ospedale più nuovo della Liguria che viene utilizzato solo in parte. Vedere la sala dell’Auditorium San Carlo piena dà la dimensione di quanto questo argomento sia di interesse nella nostra città”.

“Quella della Sanità è una battaglia nazionale nei confronti del governo della destra che con le leggi di bilancio ha tagliato i fondi per la Sanità – spiega Severi -. Siamo tornati sotto al 7% del Pil e questo comporta tagli che le Regioni stanno subendo. Il presidente Toti, invece di schierarsi con noi, ha scelto una strada che noi non condividiamo: tagli e privatizzazione. Se un ospedale è conveniente per il privato, perché non dovrebbe esserlo per il pubblico? Se c’è una struttura nuova e di buona qualità, perché, ad esempio assumendo personale od organizzando diversamente le risorse a disposizione, non può diventare un buon ospedale anche nella gestione pubblica?”.

“Siamo qui per fare questa battaglia insieme al territorio, per ascoltare i cittadini, gli operatori, gli amministratori locali. Abbiamo presentato delle leggi in consiglio regionale e abbiamo chiesto al presidente Toti di votarle con noi – prosegue -. Ad esempio, una proposta di legge rivolta al Parlamento perché l’Italia aumenti in maniera consistente il finanziamento sulla spesa sanitaria e aumenti il personale. Va tolto il tetto di spesa per il personale in Sanità e bisogna fare un piano straordinario di assunzioni, perché solo così si può risolvere un’emergenza come quella delle liste d’attesa, per esempio. È inutile cercare di risolvere aumentando le prestazioni che acquistiamo dal privato. Dobbiamo avere un’immissione di nuove risorse professionali nelle strutture pubbliche, perché da questo passa l’equità nei confronti dei cittadini”, conclude Marina Severi.

Soddisfatto il segretario del circolo ingauno Pd Mallarini per aver portato ad Albenga, di concerto con il gruppo del consiglio regionale del partito, il tema della Sanità come bene comune, “uno dei principi fondanti della sinistra e tra i valori di base del Pd” nel dibattito pubblico ingauno. “Negli ultimi 10 anni di gestione regionale - spiega Mallarini -, il nostro ospedale è stato oggetto di azioni che hanno portato solo al depauperamento delle risorse e dei servizi. Questo ricade sugli utenti che non possono ricevere il servizio adeguato. L’incontro di questa sera è importante – conclude -: vogliamo chiarire la nostra idea e il nostro programma sia a livello territoriale che nazionale”.

La visita del segretario regionale Pd Davide Natale, del consigliere regionale e vicecapogruppo Pd in Regione Roberto Arboscello e della responsabile Sanità segreteria nazionale Pd Marina Sereni nel savonese è cominciata già nel pomeriggio alle 15.30 all’ospedale San Paolo di Savona, proseguita con una tappa a Pietra Ligure per incontrare iscritti, operatori sanitari e delegati sindacali della Sanità e terminata infine con l’iniziativa “Sanità bene comune” ad Albenga.

“Abbiamo voluto fortemente che con noi ci fosse Marina Sereni - spiegano Natale e Arboscello - perché consapevoli del momento di difficoltà che la sanità attraversa in tutto il Paese, ma che in Liguria, a causa della pessima gestione della Giunta Toti, i cittadini vivono in modo amplificato. Così piano nazionale e piano territoriale si incontrano per confrontarsi sullo stato in cui versa la sanità ligure a tutti i livelli”.

All’incontro erano presenti anche una rappresentanza del comitato #Senzaprontosoccorsosimuore.