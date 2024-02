Savona, il corteo e il presidio della comunità ucraina a due anni dall'inizio del conflitto (FOTO)

"No war". "Basta propaganda russa". "Aiutare l'Ucraina con le armi, salvare vite umane, difendere le città". "We need your help".

Questi alcuni degli striscioni presenti durante il corteo per i due anni di guerra in Ucraina organizzato dall'associazione Pokrova e dalla comunità ucraina a Savona a 730 giorni nei quali il popolo gialloblu sta continuando la sua lotta di resistenza contro l'invasione della Russia.

In occasione dell'anniversario dell'inizio del conflitto in Ucraina nel comune capoluogo è stata organizzata una manifestazione partita dal Duomo e che attraversato via Santa Maria Maggiore, Piazza Sisto, Corso Italia e via Paleocapa per poi concludersi con un presidio in Piazza Mameli.