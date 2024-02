Savona, inaugurata piazza Diaz. Russo: “Dedichiamo questo spazio rigenerato a Renata Scotto”

Al taglio del nastro si accendono le luci e l'acqua della fontana inizia a zampillare, mentre il coro nel colonnato del Chiabrera intona l'inno di Mameli. Savona ha la sua nuova piazza Diaz, inaugurata questo tardo pomeriggio del 24 febbraio.

L'intervento di restyling previsto dal progetto non è completato; mancano ancora la pavimentazione della strada laterale e i lavori all'interno del teatro Chiabrera, ma la piazza è completata e con un volto completamente nuovo. Nel suo discorso il sindaco Russo ha poi lanciato l'appello a discutere con i savonesi per dedicare la piazza a Renata Scotto. Al taglio del nastro anche Marco Scajola, assessore della Regione che ha finanziato il progetto con i fondi Por Fesr. “Un intervento di assoluto pregio in una piazza centrale della città di Savona – ha dichiarato l’assessore regionale Marco Scajola -. Abbiamo dato un volto nuovo, rendendolo più fruibile e bello, a un luogo storico e proseguiremo con la valorizzazione del teatro che è in corso. Il Comune avrà inoltre, sul prossimo programma triennale del Fondo strategico regionale, ulteriori fondi per un secondo lotto di lavori all’interno del Chiabrera. Attraverso le politiche di rigenerazione urbana stiamo diventando un modello a livello italiano per efficacia e per la grande collaborazione instaurata con i comuni.

"Decine di città e paesi, da Ventimiglia a Sarzana, stanno ridando vita a vie, strade, piazze ed edifici con un riuso e un ripristino dell’esistente che non si è mai visto prima nella nostra Regione. Ci piacerebbe intitolare a Renata Scotto questo spazio rigenerato”.

"Oggi è una festa completa per Savona, perché inauguriamo un prestigioso spazio della città e celebriamo una prestigiosa concittadina, ed è significativo che questo avvenga nell’anno in cui ci candidiamo a Capitale Italiana della Cultura – ha detto il sindaco di Savona Marco Russo-.Siamo felici che l’inaugurazione della nuova piazza coincida con la celebrazione di Renata Scotto, perché è un nuovo spazio pubblico che costituisce una degna cornice per il nostro teatro, oggi ancora di più grazie al restyling".

"Ringraziamo la Regione Liguria, e in particolare l’assessore Scajola, non solo per il finanziamento concesso, ma anche per il sostegno che ci ha fornito in questo progetto come importante esempio di rigenerazione urbana".

I lavori erano partiti nell'agosto del 2022, con lo spostamento dell'edicola (nel quale non era filato proprio tutto liscio) al lato opposto della piazza. Nel corso della realizzazione dei lavori ci sono stati la modifica delle vasche del verde, per un intervento della Soprintendenza, mesi di stop ai cantieri e infine una variante che ha stralciato alcuni degli interventi previsti nel progetto originario.

Con la modifica al progetto originario sono stati stralciati il bar al primo piano (resta quello al piano terra, sulla piazza), l'ascensore esterno e un nuovo tipo di pavimentazione delle aree laterali della piazza che sarà del tutto simile a quello del corpo centrale. Il progetto era stato approvato dalla giunta Caprioglio e i lavori sono stati finanziati con il fondo strategico regionale per un ammontare di un milione e 840 mila euro.