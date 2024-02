Savona, la giunta approva il contratto comodato gratuito tra Comune e Regione per il Centro per l'impiego

Con la firma della bozza di contratto di comodato d'uso gratuito tra Comune e Regione, si chiude la querelle tra i due enti per il Centro dell'impiego che resterà in via Molinero.

Una zona ritenuta scomoda da Palazzo Sisto che avrebbe voluto il trasferimento in una quartiere più centrale e comoda per gli utenti.

Il Centro si trova nei locali di via Molinero di proprietà della Scuola edile e di cui il Comune è affittuario (sono i Comuni che fruiscono dei servizi dei Centri per l'Impiego a dover mettere a disposizione delle Provincie prima e attualmente delle Regioni, gratuitamente, i locali sede degli stessi).

Dal dicembre 2018, le funzioni del Centro per l'Impiego sono state trasferite alla Regione Liguria che aveva necessità di eseguire degli interventi di adattamento all'interno dell'immobile con fondi del Pnrr.

La Regione aveva fatto presente che l'investimento doveva trovare una adeguata proporzionalità negli anni di durata contrattuale del comodato, chiedendo di fare un contratto della durata pari a dieci anni dal giorno della stipula, rinnovabile per ulteriori dieci anni.