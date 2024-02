Restyling a Verezzi tra modernità e tradizione: "Valorizzazione di un territorio unico" (FOTO)

Il Comune di Borgio Verezzi è al lavoro per migliorare il patrimonio pubblico cittadino. Una serie di interventi è stata programmata, ed in parte già realizzata, nella zona di Verezzi. " Ogni intervento acquisisce un senso quando viene letto all’interno del proprio contesto - spiega il sindaco Renato Dacquino - è questo il caso delle opere previste e in parte già effettuate a Verezzi, dove ogni lavoro, significativo nella propria specificità, ha la finalità di valorizzare un territorio unico, migliorando i servizi per la comunità, nell’impegno costante di mantenere e di rispettare la sua storia, l’ambiente e le tradizioni ".

L'attenzione al patrimonio storico viene inoltre testimoniata da quanto avvenuto in merito al Mulino Fenicio e alla Tomba dei Cucchi: " Il Mulino Fenicio è stato acquisito dal Comune per donazione da parte del proprietario , la Soprintendenza ha informato di essere in attesa da parte del Ministero Beni Culturali di un finanziamento di 100 mila euro per un primo intervento di studio e di ristrutturazione - ha sottolineato l'assessore - nella Tomba dei Cucchi sono stati invece realizzati interventi di manutenzione ordinaria e di messa in sicurezza ".

Una realtà con grandi margini di sviluppo è invece rappresentata dalla Cava Vecchia detta anche "Dei fossili": " C'è un progetto di messa in sicurezza e di riqualificazione finanziato dal PNRR con la somma di 800 mila euro - evidenzia l'esponente della Giunta - ed è stata già eseguita la pulizia dell’area oltre al rilievo topografico. È in corso lo studio del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica cui seguirà la Conferenza dei Servizi, l'inizio dei lavori è previsto per il prossimo ottobre ". Sempre per quanto riguarda la zona, Locatelli aggiunge: " È in fase di realizzazione l’apertura dell’ultimo tratto dell’antica strada dei Carri Matti di congiungimento con la Cava Vecchia ".

Novità importanti anche per Via alla Chiesa, con il rifacimento dell'ultimo tratto in alto dell'acciottolato e la messa in sicurezza dei muri di contenimento: " Il Progetto precedente dovrà essere riformulato in accordo con la Soprintendenza - dichiara Locatelli - Le risorse finanziarie necessarie sono già a bilancio ".

Spostandosi verso il centro abitato, il Comune guarda con interesse a Piazza Gramsci: "Per la riqualificazione e l’ampliamento è già disponibile il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica - informa l'assessore - stiamo valutando la possibilità di acquisire l’area".

Una importante operazione ha poi riguardato Via San Giuseppe: "Si tratta della porta di ingresso pedonale da sud alla borgata Piazza - le parole dell'assessore - la riqualificazione del tratto Via Nazario Sauro – Edicola del Santo è stata ultimata con il passaggio da terra battuta ad acciottolato e l'installazione di una staccionata a valle in legno di castagno. Sono stati inoltre predisposti sottoservizi per una eventuale illuminazione, ma anche cavidotti specifici per Enel, Telecom e fibra ottica, che consentiranno di eliminare per l'intero tratto le linee aeree esistenti compresi cinque pali di sostegno. Abbiamo poi sostituito un tratto di conduttura fognaria in cattivo stato e predisposto la condotta necessaria per l'implementazione dell'acquedotto che, su nostra proposta alla Servizi Ambientali, alimenterà una nuova vasca di accumulo a quota 135 metri sul livello del mare".

Lavori che si sommano a quelli eseguiti lungo Via Nazario Sauro: "Lì è stato eseguito un miglioramento della viabilità, completo di asfaltatura, per quanto riguarda un tratto di circa 100 metri e sono in progetto ulteriori 100 metri in prossimità del sesto tornante a salire con la donazione delle aree da parte di privati. A questi si aggiungerà un nuovo allargamento che sarà realizzato a breve da un privato a fronte di una convenzione stipulata 15 anni or sono".