Savona, Orsi sul restyling di Piazza Diaz: "Possibile che nessuno abbia pensato alle barriere architettoniche?"

"Una rampa orrenda in asfalto per chi proviene dalla strada, peraltro attaccata al palo del divieto di parcheggio per cui una carrozzina non passa" .

Fabio Orsi, consigliere di PensieroLibero.zero aveva segnalato che qualcosa non andava nel sopralluogo fatto in piazza Diaz con altri consiglieri e alcuni assessori comunali, alcuni giorni fa.

C'era quello scalino che impediva l'accesso alla piazza a persone con disabilità, soprattutto in sedia a rotelle.

"Lo avevo segnalato durante il sopralluogo e il dirigente mi aveva dato ragione - spiega Orsi - E hanno fatto fare un'alzatina lato banca e quella cosa orrenda in asfalto. Prevedo che non tarderanno ad arrivare gli infortuni magari di persone disattente o anziane che non si accorgeranno o faranno fatica a salire il gradino.È possibile che nessuno se ne sia accorto e nonostante la segnalazione di un povero consigliere in un sopralluogo nessuno le abbia sistemate. A mio avviso non sono neppure a norma oltre che non avere buon senso. Ogni intervento pubblico ha l’obbligo di abbattere le barriere architettoniche superflue".