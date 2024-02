Manutenzione alle vasche dell'acquedotto a Finale: lavori nella zona di via della Pineta

Non dovrebbero portare a significativi disagi alle utenze i lavori di manutenzione che saranno eseguiti a partire dalle ore 22.00 circa di stasera (26 febbraio, ndr) sulle vasche dell'acquedotto di via della Pineta a Finale Ligure.

A intervenire con il necessario svuotamento per la pulizia e reimpermeabilizzazione delle infrastrutture, che servono un'ampia porzione di territorio finalese da Pia alla zona di Perti circa, saranno gli operai del Consorzio di Depurazione delle Acque Savonesi.

Come detto, le operazioni non dovrebbero avere conseguenze consistenti se non un lieve calo di pressione nelle condutture poste nelle aree più alte della città e per le utenze con maggiore necessità di pressione (ad esempio i piani superiori dei palazzi).

Il tutto è previsto per la sola nottata, col ritorno alla normalità per la giornata di domani.