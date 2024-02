Meteo, prolungata l'allerta gialla fino alle 21 da Varazze a Spotorno

E' stata prolungata l'allerta gialla nel savonese, da Varazze a Spotorno, fino alle 21.00 di stasera, lunedì 26 febbraio. Confermata la chiusura per pioggia alle 15.00 nel ponente savonese e in Val Bormida. Per neve in zona A da Noli a Laigueglia finirà alle 16.00, in zona D alle 19.00.

Arpal ha modificato quindi la scansione oraria.

Ecco il dettaglio:

Allerta gialla per neve:

ZONA A (Ponente): fino alle 16:00 di oggi, lunedì 26 febbraio

ZONA D (Versanti Padani di Ponente): fino alle 19:00 di oggi

Allerta gialla per pioggia:

ZONA A (Ponente): su tutti i bacini fino alle 15:00 di oggi

ZONA B (Centro): su tutti i bacini fino alle 21:00 di oggi

ZONA C (Levante): sui bacini piccoli fino alle 14:00 di domani, martedì 27 febbraio. Sui bacini medi e grandi fino alle 18:00 di domani.

ZONA D (Versanti Padani di Ponente): sui bacini medi e grandi fino alle 15:00 di oggi

ZONA E (Versanti Padani di Levante): sui bacini medi e grandi fino alle 15:00 di oggi

La pioggia sta interessando la Liguria in maniera diffusa, contribuendo ad attenuare il deficit idrico di un inverno siccitoso con precipitazioni costanti e generalmente al più moderate, ben assorbite finora dai torrenti: i livelli idrometrici sono complessivamente in salita, attualmente ben contenuti all’interno dell’alveo.

La cumulata sulle 24 ore ha toccato i 109 mm a Carpe, nel comune di Toirano, 94 mm a Mele, 55 a Campo Ligure ; massima intensità oraria (moderata) ancora a Carpe, con 26 mm/1h.

Si nota una convergenza fra i venti da nord sul genovesato e lo scirocco più a levante, che sta dando vita a precipitazioni più intense al largo del levante genovese: a Sant'Ilario sono 24 i millimetri di pioggia misurati nell'ultima ora.

Per quanto riguarda la neve, cade sulla A26, anche se è maggiormente interessata la A6: sul monte Settepani, a 1400 metri di quota, a mezzogiorno si misuravano 38 cm di neve fresca.