Atteggiamenti violenti nei confronti della compagna: applicato il protocollo “ZEUS” per un sessantaduenne

Continuano i servizi di prevenzione e controllo del territorio predisposti dal Questore di Savona e realizzati quotidianamente dal personale delle Volanti della Questura e del Commissariato di Alassio insieme al Reparto Prevenzione Crimine “Liguria” di Genova e ai reparti della Polizia di Stato specializzati nel controllo del territorio.

Nel corso dei vari posti di controllo realizzati dalle volanti della savonesi e alassini nella scorsa settimana, da lunedì 19 a domenica 25 febbraio, sono stati controllati oltre cinquecento veicoli e identificate circa mille persone.

La settimana appena trascorsa è stata scandita in particolare dall'operazione condotta dalla Squadra Mobile che ha consentito bloccare una rete di spaccio di sostanze stupefacenti gestita da cittadini stranieri in Piazza del Popolo a Savona con l'arresto di tredici persone (9 in esecuzione a ordinanza di custodia cautelare e 4 in flagranza del reato di spaccio di stupefacenti) e 15 divieti di dimora a Savona emesse a carico di altrettanti cittadini stranieri. Ma non è stato l'unico provvedimento degno di nota.

Il Questore ha infatti emesso un ammonimento nei confronti di un sessantaduenne, pregiudicato, per gravi condotte di violenza domestica nei confronti della propria compagna. L’uomo è stato invitato formalmente a recarsi presso il CIPM “Centro Italiano per la Promozione della Mediazione” di Albenga per intraprendere il percorso trattamentale integrato, in esecuzione del protocollo “ZEUS” per acquisire consapevolezza del disvalore penale delle azioni commesse e all’abbattimento delle recidive negli episodi di violenza.

Complessivamente, dal 19 al 25 febbraio, i numeri della Polizia di Stato, con tutte le sue articolazioni e specialità, sono incrementati rispetto alla settimana precedente: 640 controlli a veicoli, 1.800 persone identificate e diciotto persone sono state quelle denunciate all’Autorità Giudiziaria.