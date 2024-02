Spotorno, qualche disagio legato alle piogge: allagati diversi sottopassi

La pioggia, cominciata a scendere nel medio ponente savonese nella serata di ieri (domenica 25 febbraio, ndr) nella mattinata odierna ha creato qualche disagio a Spotorno, dove sono tornati ad allagarsi alcuni punti.

A distanza di una settimana circa dalle ultime copiose precipitazione, sono stati i sottopassi della Maremma e quello verso via Serra dalla rotonda al confine con Noli sino alla rotonda presso il camping Leo sulla Sp8 che sono quindi stati temporaneamente chiusi al traffico così come quelli del Fossetto (solamente per il primo tratto sotto via Berninzoni) e del Laiolo.

Lo ha comunicato il Comune spotornese, il quale ha attenzionato il rio Mianda, al confine con Bergeggi.