Albenga 2024, Porro (Lega) replica al consigliere Secco: "A infangare l’immagine della città ci ha già pensato la maggioranza"

"Ci tengo a rassicurare il consigliere Mirco Secco: no, non vogliamo sostituirci all’attuale maggioranza, quanto meno non nel ruolo in cui si è specializzata negli ultimi cinque anni danneggiando l’immagine della nostra città. Al contrario, il centrodestra è pronto a mettere in campo una proposta alternativa, seria e funzionale alle esigenze degli albenganesi". Lo dichiara il consigliere di minoranza e capogruppo della Lega albenganese Cristina Porro.

"Forse il consigliere Secco, proprio come il sindaco Tomatis e tutta la maggioranza, è allergico al confronto democratico e ai cittadini che non la pensano come loro. Mi dispiace doverlo informare che ogni cinque anni è previsto un passaggio democratico alle urne. Spetta ai cittadini albenganesi decidere se il Partito Democratico meriterà di essere riconfermato alla guida della città".

"Io, così come tutto il centrodestra unito e moltissimi cittadini che si riconoscono nella buona amministrazione, non vedo l’ora di voltare pagina. E sono certa che è quello che accadrà grazie a Nicola Podio, un candidato sindaco che, purtroppo per le ambizioni di riconferma del centrosinistra, non è solo una persona perbene e preparata, ma è anche una figura molto apprezzata dai cittadini", prosegue la Porro.

"Invece di andare a rovistare negli scatoloni pieni di polvere del passato, il consigliere Secco farebbe meglio a guardare al presente e a scendere per strada per vedere la città che lui e tutti i suoi compagni stanno consegnando dopo cinque anni di governo. Le strade sono un campo di buche e tapulli, molti parchi e giardini sono in balia del degrado e dell’abbandono e non entro nel merito della sicurezza perché è una questione che si commenta da sola".

"Quindi no, caro consigliere Secco. Non perda tempo a cercare pretesti inutili per provare a strumentalizzare una bella candidatura come quella di Nicola Podio. Accetti la sfida, piuttosto, e pensi perché oggi moltissimi cittadini albenganesi non vedono l’ora di mandarvi a casa. Noi la risposta la conosciamo già. #AlbengaMeritaDiPiù”", conclude la consigliera Porro.