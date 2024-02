Finale '24, nasce "Finalesi in MoVimento": "Progressisti, ecologisti e sociale fatto di cittadini per i cittadini"

"Nell'avvicinarsi del prossimo importante appuntamento elettorale che interesserà la nostra Città - si legge nella nota di quello che si definisce come gruppo civico -, un gruppo di cittadini, sotto il simbolo 'Finalesi in MoVimento 2024', ha deciso di riunirsi per costruire un progetto politico che ha l’intenzione di sfociare, in seguito, in una lista elettorale civica, anche insieme ad altri gruppi civici cittadini, con idee a noi vicine, al fine di costruire un fronte unico compatto, Progressista, ecologista e sociale fatto di cittadini per i cittadini, in netta contrapposizione a ciò che si sta delineando nel panorama politico finalese".