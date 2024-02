Savona, il 6 marzo l'inaugurazione del Giardino dei Giusti nell'area verde del Prolungamento

I lavori sono in fase di conclusione e manca ormai poco all'inaugurazione del Giardino dei Giusti al Prolungamento, prevista per il 6 marzo alle 10,30.

Il progetto è stato, promosso da Libera, comune di Savona e Ufficio Scolastico Provinciale e farà di Savona uno dei luoghi del circuito Gariwo (Gardens of the Righteous Worldwide) dove ricordare e rendere omaggio alle donne e agli uomini che di fronte ad atrocità personali o di massa si sono assunte una responsabilità per difendere la dignità umana e per venire in soccorso delle vittime.