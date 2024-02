Calizzano piange Bruno Danna, titolare dell'azienda Legnoform

Calizzano è in lutto per la scomparsa di Bruno Danna, detto "Piuma", titolare dell'azienda Legnoform situata in regione Frassino, leader nella produzione di abbozzi per forme da scarpe, travature, tavolame e legna da ardere.

"È una grande perdita per la nostra comunità", commenta il sindaco di Calizzano, Pierangelo Olivieri. "Assieme alla moglie e ai figli, Bruno guidava la Legnoform, un'azienda che rappresenta una vera e propria eccellenza e porta il nome di Calizzano in tutta Europa. Poche anni fa, è stata premiata dalla Camera di Commercio. Questa è una delle situazioni in cui famiglia e impresa si integrano perfettamente, contribuendo in modo significativo, per una realtà come la nostra, all'occupazione diretta e indiretta".

La sua scomparsa lascia un vuoto tangibile non solo nell'azienda di famiglia, ma anche nell'intera Alta Valle, dove era rispettato e ammirato per la sua bontà d'animo e il suo impegno costante nel lavoro.

"Una famiglia molto attiva, conosciuta e apprezzata. La moglie ha ricoperto anche il ruolo di presidente della Pubblica Assistenza. Purtroppo, nonostante l'affetto e la vicinanza dei suoi cari, Bruno ha lottato a lungo, ma ci ha lasciati nella giornata di ieri. A nome mio, dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità, porgo le più sentite condoglianze ai familiari", conclude Olivieri.