Plodio, torna la "Canzone delle Uova": "Con le offerte doneremo un defibrillatore al paese"

Nel paese di Plodio, la tradizione della "Canzone delle Uova" si appresta a fare il suo tanto atteso ritorno. L'annuncio è stato fatto con gioia e entusiasmo dalla pro loco locale, che ha promesso di portare un po' di allegria e spensieratezza nelle abitazioni dei residenti.

"Passeremo casa per casa - commentano dalla pro loco - chiedendo ai cittadini qualche momento del loro tempo. E in cambio, regaleremo un momento di distrazione e allegria".

L'impegno della pro loco è chiaro: mantenere viva una tradizione che, per un piccolo paese come Plodio, è di grande importanza. La "Canzone delle Uova" rappresenta non solo un momento di festa e divertimento, ma anche un legame con le radici e la storia della comunità.

Quest'anno però c'è una novità speciale: con le offerte della cittadinanza, i cantori hanno deciso di donare al paese un defibrillatore. Questo dispositivo salvavita sarà posizionato a Plodio Alto, nei pressi del municipio, fornendo una preziosa risorsa per la comunità locale, e portando a due le postazioni D.A.E. sul territorio comunale.

"Stiamo preparando gli strumenti, le corde vocali e le mantelle - concludono dalla pro loco - Ai cittadini chiediamo di preparare qualche bicchiere di buon vino e due fette di salame. Anche quest'anno, con la loro partecipazione, sarà un successo!".