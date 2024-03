Savona: cede la strada, per un tratto di via della Vignetta chiusura urgente a pedoni e mezzi

Ancora conseguenze del maltempo, questa volta uno smottamento in via della Vignetta, con cedimento di parte della strada, ha portato alla chiusura di un tratto della via di Legino alta. Lo smottamento risale ad una decina di giorni fa.

In seguito ad un intervento e ad un sopralluogo della polizia locale e di una squadra dei vigili del fuoco è stata disposta la limitazione al transito veicolare e pedonale nei civici interessati "a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della pubblica incolumità con riguardo alla limitazione al transito veicolare e pedonale nella tratta di strada in parola, fino ad avvenuto ripristino definitivo e messa in sicurezza dei luoghi".