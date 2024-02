Savona, spazzatrice di Sea-S si blocca in corso Tardy e Benech, problemi al traffico

Ancora problemi sui mezzi dei Seas-S la nuova società che si occupa dell'igiene urbana per il comune. Questa mattina in corso Tardy e Benech una delle vie più trafficate della città. Una spazzatrice di Sea-S si è fermata bloccando il traffico a lungo. Pochi mesi fa, invece, un'altra spazzatrice aveva preso fuoco in piazza del Popolo.

Intanto Sea-S prosegue con gli incontri con gli operatori commerciali per il passaggio porta a porta che è contestato dai commercianti, soprattutto i gestori di ristoranti e pizzerie che criticano il fatto di dover tenere i mastelli con l'umido per giorni, una cosa che sarebbe particolarmente problematica per gli odori durante l'estate.

Il comune ha spiegato che in queste setimane i tecnici di Sea-s faranno sopralluoghi nei vari pubblici esercizi per trovare insieme le soluzioni più adeguate alle esigenze di commercianti e ristoratori.