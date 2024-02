Villanova, c’è un nuovo stagno di 600mq per le tartarughine Emys: è all’Oasi I Valloni del Wwf

Un nuovo stagno di circa 600 metri quadri è pronto per accogliere le testuggini palustri Emys obicularis, nell’Oasi "I Valloni" nel Comune di Villanova Albenga. È stato realizzato appositamente per ospitare le Emys, la cui presenza oggi è a rischio a causa di varie minacce, tra le quali la distruzione del loro habitat.

L’operazione è stata possibile grazie ai volontari dell'associazione Emys Liguria per l'aiuto e al WWF Savona per la messa a disposizione dell'area.

La testuggine palustre Emys orbicularis ingauna (comune in tutti gli ambienti d’acqua stagnante della Piana di Albenga almeno fino agli anni ’60) è stata ritenuta del tutto estinta fino al 1994, anno in cui è stata riscoperta dall’Acquario di Genova ed è stata in seguito oggetto di un programma di conservazione volto a ripristinare almeno una parte degli habitat e delle popolazioni naturali di questa specie.