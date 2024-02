Albenga 2024, Podio: "Minimizzare o far finta di non vedere i problemi per convenienza elettorale vuol dire non lavorare nell'interesse dei cittadini"

"Negli ultimi dieci anni Albenga è stata amministrata dal Partito democratico, non da me. Sono un cittadino albenganese che si presenta come candidato sindaco perché crede che Albenga meriti di più. Fortunatamente, la democrazia prevede che siano gli elettori ad esprimersi ogni cinque anni, valutando l'operato della maggioranza uscente. Chi non è d'accordo con questa 'prassi' è sempre libero di non partecipare alla competizione elettorale". Lo dichiara il candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Jacopo Podio.

"Chiunque minimizzi o ignori i problemi della città, anche quelli più oggettivi e per pura convenienza elettorale, non sta agendo nell'interesse di Albenga e dei suoi cittadini. Non nascondo nessun simbolo di partito, anche perché penso che dietro ai simboli ci siano le persone, in questo caso tanti cittadini albenganesi preparati e perbene che hanno deciso di scendere in campo al mio fianco per promuovere un’idea di Albenga diversa. Non ho la bacchetta magica, ma proposte e approcci differenti sul come si debba amministrare una città nell'interesse dei cittadini".

"Capisco che le competizioni non piacciano a tutti, soprattutto quando si avverte che la città è stanca di certe situazioni, ma amministrare significa mettersi al servizio dei cittadini e accettare il giudizio degli stessi alla fine del mandato. Ora è arrivato quel momento. Sono già al lavoro sul territorio, dove da tempo sto incontrando cittadini e categorie. Faccio il mio in bocca al lupo a tutti i candidati, perché la democrazia è confronto", prosegue.

"Come candidato sindaco, sono pronto. Sono pronto ad assumere l'incarico con un programma elettorale che non vedo l'ora di condividere con i cittadini. Sono pronto a raccontare agli albenganesi le ragioni per cui #AlbengaMeritaDiPiù", conclude Podio.