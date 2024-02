Piaggio Aero, Ilaria Cavo replica al Pd: "Voi, inconcludenti per anni, pensate di poter dire che bisogna fare in fretta?"

“Ma davvero voi che siete stati maggioranza con gli ultimi due governi pensate di poter dire che bisogna fare in fretta e di poter strumentalizzare i tempi di una terza gara per l'acquisizione di Piaggio Areospace dopo che due sono andate deserte sotto la vostra responsabilità? Avete perso anni al governo, con un ministro al Lavoro del territorio, come Orlando, non avete trovato una soluzione ponendo le condizioni per questa terza gara e adesso mettete fretta? Siamo ormai al populismo a sei stelle. Non siamo ridicoli e lavoriamo seriamente per il bene delle nostre aziende”.