Savona, il 2 marzo l'inaugurazione della mostra “La banalità del mare. Abissi di speranza” di Claudio Carrieri

Lungo il mio percorso ho avuto la fortuna di incontrare persone speciali, quelle che di solito si definiscono “Maestri”. A partire dalle scuole elementari, devo alla maestra Elina Bolla la passione per la lettura e la scoperta della mia inclinazione artistica. Agli inizi degli anni ’70 risalgono le prime “uscite” con happening en plein air di dipinti collettivi con il coinvolgimento dei passanti. Mi sono dedicato anche al grafitismo, intervenendo sul paesaggio, per recuperare il bello dal degradato. Reminiscenze di questi primi esperimenti si ritrovano negli anni ‘90, nelle grandi installazioni in tela dipinta, gonfiabile e in vetroresina. Negli anni ‘70 avevo il mito del DAMS di Bologna, studiavo Renato Barilli, Umberto Eco, Marshall Mc Luan. Contemporaneamente frequentavo le fabbriche di ceramica di Albisola, in particolare quella di Lino Grosso, iniziando come garzone di bottega. Questa è stata la prima vera scuola. Luciano Francesconi mi aiutò a migliorare il disegno. Poi incontrai Antonio Saba Telli e diventammo amici. La vena ironica presente in molti miei lavori è la testimonianza dell’affinità intellettuale con questo straordinario artista. Nel 1981 fondai “Arzocco”, un gruppo ristretto di artisti che allestirà nel savonese alcune mostre ironicamente critiche verso i credo della nascente “Trans avanguardia”.

La formazione tecnica condurrà a continue sperimentazioni come il laboratorio di xilografia e un metodo di “stampa povera” che misi a punto. Provai anche l’arte del vetro con la realizzazione della vetrata a piombo e vetro fuso “Idillio”. Altre sperimentazioni sono le sculture di filo di ferro, in cartapesta o la pittura di “ver fixé”. Tutto il mio lavoro è volto al “Metodo” di Edgar Morin. “L’arte è scienza nel senso più alto, dove il pensiero razionale smaterializza il confine fra phisis e credo”. Opere come “Le odalische”, in questo senso, rappresentano il punto di arrivo di una sintesi di pensiero e pratica, che si traduce in gesti “primari”, solo apparentemente semplici. Con lo stesso spirito ho allestito performance e installazioni come i quadri o le sculture gonfiabili. Una grande importanza hanno le incisioni realizzate con le tecniche di acquatinta e puntesecca. Degne di nota sono le performance con grandi sculture in ceramica (per lo più draghi e coccodrilli) modellate e cotte all’aperto, con forni a legna provvisori costruiti sul posto. In una di queste performance ho prodotto la scultura “Madonna del Carmelo” che è stata collocata in fondo al mare sulla tolda del relitto della nave Haven.

Il tema della Madonna mi è molto caro: “Mater Domina” è interamente dedicata a tele che interpretano statue di Madonne, di varie epoche, da me fotografate in diversi santuari fra Italia, Portogallo, Francia, Spagna. Credo che oggi la funzione dell’arte sia strettamente connessa a forme di partecipazione e di impegno sociale, lontane da speculazioni intellettualistiche. Nella medesima direzione vanno gli interventi nelle scuole e le collaborazioni con il Dipartimento di Psichiatria di Savona e le opere per i non vedenti. In sintesi, il mio lavoro ha il donchisciottesco scopo di offrirsi alla società come catalizzatore per una formula che renda Natura, sensi e mente ecologicamente compatibili. L’impresa è certamente ardua, ma anche laddove dovessi fallire, resta importante l’affermazione che oggi l’Arte non può prescindere dall’obiettivo che costantemente mi pongo.