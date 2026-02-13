Accoltellamento a Villapiana, l'aggressore individuato dalla polizia

È stato individuato l'autore dell'accoltellamento di un 23enne avvenuto ieri mattina a Villapiana.

La squadra mobile della polizia di Stato dopo un'intensa e accurata attività di indagine è riuscita in tarda serata a rintracciarlo.

L'uomo, un coetaneo di nazionalità tunisina, ieri ha infatti accoltellato, trapassando da parte a parte il braccio di un giovane mentre erano sul marciapiede tra via Pisa e via San Lorenzo. Poi si era dileguato su un monopattino per le vie del quartiere.

L'aggredito, che ha perso molto sangue, è stato soccorso in prima battuta da un giovane passante che aveva chiesto un rotolo di carta per tamponare la profonda ferita al vicino negozio "La Coloniale".

Immediata è scattata la chiamata al 118 e l'arrivo sul posto dell'automedica e di un'ambulanza della Croce Bianca di Savona che ha trasportato il ferito in codice rosso all'ospedale San Paolo. Una passante assistendo alla scena sarebbe stata colta da un lieve malore.

Il 23enne non è in pericolo di vita ed è stato operato al braccio.

Al momento non è ancora chiaro se i due si conoscevano e se tutto fosse scaturito da un banale litigio. Del fermo è stato avvisato il Pubblico Ministero Claudio Martini.