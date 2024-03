Andora, nuovo direttore per la farmacia comunale: ecco il dottor Stefano Comazzetto

Il dottor Stefano Comazzetto è il nuovo Direttore della Farmacia Comunale di Molino Nuovo di Andora. Dalla metà di aprile entrerà ufficialmente nei quadri dell’AMA, l’azienda multiservizi del comune di Andora, con contratto a tempo indeterminato.

Ieri pomeriggio, intanto, c'è stata la presentazione ufficiale insieme allo staff al completo della farmacia, formato dalle farmaciste collaboratrici dottoresse Haidé Giannì, Carmen Novaro e Darianna Cirio, mentre il sindaco Mauro Demichelis insieme al presidente del Consiglio Comunale con delega alla Sanità Daniele Martino e il presidente dell’AMA Fabrizio De Nicola, si sono congratulati per la capacità di tutto il team di entrare in piena sintonia con gli utenti.

L’incontro è stato anche l’occasione per sottolineare il successo avuto dai servizi di telemedicina attivati dalla farmacia in grado di offrire ai cittadini, con brevissimi tempi di prenotazione, prestazioni come elettrocardiogramma a riposo, holter cardio e pressorio in convenzione con il servizio sanitario nazionale o in regime privato.

“Servizi convenzionati che stanno riscuotendo molto successo e che saranno implementati perché permettono ai cittadini di sottrarsi ai lunghi tempi di attesa delle strutture pubbliche e assicurano una diagnostica di qualità da sottoporre agli specialisti - ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis - Mi congratulo con il nuovo direttore per il grande impegno profuso negli ultimi mesi, ancor prima che ci fosse uno staff al completo, e con le farmaciste che hanno conquistato la fiducia dei cittadini”.

Il presidente dell’AMA De Nicola ha presentato all’Amministrazione anche l’attivazione di un nuovo servizio: da ieri (29 febbraio, ndr) è infatti in funzione davanti alla farmacia comunale un distributore automatico di farmaci da banco.

“Sarà particolarmente utile per i casi di emergenza, negli orari di chiusura della farmacia e notturni - ha spiegato l’avvocato De Nicola - Offre circa 40 prodotti per automedicazione, dall’acqua ossigenata agli sciroppi per la tosse, prodotti per l’infanzia e parafarmaci fra i più richiesti. Prima di acquistare il prodotto è possibile anche consultarne il bugiardino sul monitor. L’apparecchio è dotato di un sistema di raffreddamento per regolare la temperatura e ha vetri schermati per proteggerlo dal sole. E’ dotato di webcam e di un sistema d'allarme”.