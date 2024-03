Futuro ex cantieri Rodriquez, De Vincenzi sbotta: "Abbiamo capito che Carrara è in campagna elettorale, ma a tutto c’è un limite"

“ Abbiamo capito tutti che il consigliere Carrara è in piena campagna elettorale. Ma a tutto c’è un limite e in special modo alle illazioni ”. Si apre con queste parole la replica del sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi a quanto recentemente affermato dall'esponente di minoranza sul futuro delle aree ex cantieri Rodriquez.

“Come già chiarito settimana scorsa, Carrara parla di una idea progettuale della 'Costim', proprietaria dell’area dell’ex cantiere Rodriguez, ispirata al modello di rigenerazione urbana 'Chorus Life' in corso a Bergamo e pubblicata su un quotidiano di livello nazionale. Un mero 'esercizio' architettonico ormai datato e nulla più, rimasto sulla carta e che tale rimarrà - prosegue il sindaco - Nessun progetto è stato formalmente presentato in Comune e da sempre la nostra amministrazione è impegnata nel far rispettare quanto previsto dal progetto definitivo approvato anche dal consigliere Carrara nel 2014, senza un metro cubo in più”.