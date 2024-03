Sinistra italiana e Europa Verde: "Amministrative, basta accordi con la destra. Serve un'alternativa"

Il caso di Finale Ligure, che alle prossime amministrative vede formazioni di centrosinistra alleate con il centrodestra, preoccupa la politica di sinistra.

"Siamo preoccupati per la mancanza di un tavolo politico unito delle forze progressiste – dicono Walter Sparso, segretario provinciale Sinistra Italiana e Loredana Gallo, portavoce Europa Verde Savona - Notiamo con dispiacere che il PD e altre formazioni del centrosinistra sembrano preferire accordi con la destra, come nel caso di Finale Ligure o in continuità con la fallimentare amministrazione uscente come a Vado Ligure senza una sostanziale presa di posizione contraria ad un progetto deleterio come quello del rigassificatore".