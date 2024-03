Trofeo Laigueglia, non solo atleti sulle strade del Ponente: l'impegno delle Forze dell'Ordine

Il 28 febbraio scorso si è svolta la 61ª edizione del "Trofeo Laigueglia", diventato ormai una delle competizioni ciclistiche più prestigiose di questo inizio di stagione a livello professionistico.

La gara non ha visto solamente la partecipazione di 25 squadre provenienti da tutto il mondo con circa 170 atleti che sono stati impegnati sul percorso di 202 km snodatosi nell'entroterra del ponente savonese col temibile circuito di "Colla Micheri", da percorrere 4 volte.

Per garantire lo svolgimento sicuro dell'evento, sulle stesse strade in azione la Polizia Stradale di Savona. Un dispositivo composto da 10 motociclisti e 5 autovetture, coordinato dal dirigente della Polstrada di Savona, il commissario Giuseppe Rappa su "Auto1", per assicurare il regolare svolgimento della manifestazione.

Oltre alle difficoltà del percorso di gara, sia per gli atleti che per tutti gli attori coinvolti, il maltempo ha reso alcune sezioni dell'asfalto particolarmente insidiose. La manifestazione si è conclusa comunque senza problemi grazie all'esperienza del personale della Polizia Stradale, alle disposizioni di "Auto1" e all'indispensabile supporto delle moto tecniche e del servizio a terra, fornito come sempre anche dalle Forze dell'Ordine.

Questa edizione del Trofeo Laigueglia è stata resa ancor più prestigiosa dalla visita del Direttore del Servizio Polizia Stradale Filiberto Mastrapasqua, accompagnato dal Comandante Regionale Furio Farina, coi vertici della Polstrada sul podio per la cerimonia di premiazione.

La polizia Stradale, per le sue molteplici attività istituzionali, non poteva far mancare la presenza del “Pullman Azzurro”, che rappresenta un’aula itinerante in cui poter svolgere l’importante attività di educazione stradale rivolta agli utenti di ogni età.

Nella giornata successiva alla gara, il sindaco Manfredi e l’amministrazione comunale laiguegliese hanno omaggiato di un riconoscimento il direttore Mastrapasqua e il commissario Rappa a sugello di una consolidata e ineluttabile collaborazione tra Polizia Stradale e Comune di Laigueglia nei sessant’anni della corsa ciclistica.

Nella stessa giornata, il Direttore del Servizio ha visitato il personale della Sezione Polizia Stradale di Savona, dando un commiato emozionato a una collega del distaccamento albenganese della Polstrada giunta all'ultimo giorno della sua lunga carriera militata nella Specialità.

L'arrivederci è quindi al prossimo anno "consolidando e rafforzando il connubio tra la Polizia Stradale e il ciclismo che contribuisce a dare risalto, anche internazionale, all’ indubbia professionalità degli uomini e donne appartenenti a questa prestigiosa Specialità della Polizia di Stato" affermano dalla Polstrada.