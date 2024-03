Savona, presidio per la pace in Piazza Mameli: "Chiediamo il cessate il fuoco in Ucraina e nella striscia di Gaza" (FOTO)

Questo il monito del comitato "Tavolo della Pace" di Savona che è sceso in Piazza Mameli per chiedere ancora una volta la pace.

"Guerre che stanno mettendo sempre più in pericolo l'umanità e la sopravvivenza del pianeta attraverso una escalation che continua a causare ogni giorno numerose vittime civili - hanno commentato dal comitato "Tavolo della Pace" - Per questo motivo chiediamo a gran voce l'immediato cessate il fuoco in Ucraina e nella Striscia di Gaza, dove è in atto un massacro di vittime civili tra cui migliaia di bambini, e dove non solo si muore per le bombe ma anche di fame e di stenti. Chiediamo che si arrivi al più presto ad una soluzione di pace che garantisca la sicurezza e la tutela di uomini, donne e bambini".