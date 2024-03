Andora, 70mila euro per gli impianti sportivi: lavori al Palasport e al campo comunale "Marco Polo"

Nuove docce negli spogliatoi del campo da calcio in erba sintetica di Andora e interventi di impermeabilizzazione per eliminare le infiltrazioni di acqua nei locali per gli atleti e anche nell’area di ingresso del vicino Palazzetto dello Sport.

Sono questi i lavori che sono stati affidati dal Comune per la manutenzione delle due strutture sportive, campo da calcio compreso, dal valore complessivo di circa 70 mila euro.

Al campo comunale saranno riammodernati gli spogliatoi, risanate le zone ammalorate della copertura che provocano infiltrazioni localizzate nei bagni e nei corridoi e si procederà alla rasatura dei muri che saranno poi ridipinti; verranno sostituiti tutti i vetri rotti o danneggiati dall’usura e riammodernate tutte le docce, anche con la sostituzione dei soffioni. Infine, si procederà anche alla manutenzione dei bagni.

In questo caso, si tratta di opere che seguono quelle già realizzate di installazione di un impianto di riscaldamento con pannelli solari coadiuvato da una caldaia per la fornitura dell’acqua sanitaria e riscaldamento.

Manutenzione in corso anche sul campo da calcio in erba sintetica del "Marco Polo", dove il sindaco Mauro Demichelis ha effettuato un sopralluogo con il vice Paolo Rossi e ha incontrato il presidente dell’Andora Calcio, Ndricim Aga, per visionare le operazioni sul manto del campo da calcio in erba sintetica. “Si tratta di interventi necessari per manutenere il fondo, per eliminare alcuni piccoli avvallamenti che si erano creati e assicurare ai giocatori un campo adeguato alla giocata - ha spiegato il primo cittadino - A cinque anni dalla sua inaugurazione quello di Andora è ancora uno fra i più bei campi disponibili nel ponente, scelto, per la sue caratteristiche, anche per importanti tornei. Gli interventi su tutta la struttura non si fermeranno. Saranno sostituite anche le sedute delle panchine”.