Piaggio Aero, il ministro Urso apre alla proroga dell'amministrazione straordinaria e a Leonardo

Il Governo è pronto a prorogare l'amministrazione straordinaria di Piaggio Aerospace per un altro anno e aprire le porte a Leonardo, come richiesto dal Consiglio Regionale all'unanimità nelle scorse settimane, per un intervento nell'azienda aerospaziale che resta ancora in attesa di conoscere il proprio destino al terzo bando per trovare un nuovo proprietario che ne porti avanti la produttività.

Lo ha fatto sapere, rispondendo all'interrogazione presentata dall'onorevole del Pd Luca Pastorino, il ministro del Made in Italy Adolfo Urso in attesa del tavolo di aggiornamento sulla situazione e sulle prospettive della storica industria il prossimo sabato 9 marzo in Prefettura a Genova.

Urso ha confermato come siano state 18 le manifestazioni d'interesse giunte, 5 delle quali in fase di valutazione e altre in arrivo da "soggetti credibili e affidabili". Una situazione che, quindi, ha portato alla creazione dei presupposti per la proroga dell'amministrazione straordinaria per un altro anno "per concludere al meglio questa procedura di cessione di questa strategica azienda".

"Leonardo potrebbe giocare ruolo in questo contesto - ha aggiunto quindi il ministro rispondendo anche alla sollecitazione giunta dal Consiglio Regionale nelle settimane scorse - Ne sono convinto e ovviamente ho personalmente sollecitato la governance a valutare questa opportunità. Tuttavia, è importante sottolineare che tale decisione è rimessa alle strategie e alle scelte dell'azienda stessa che è quotata in Borsa e risponde alle regole del mercato".

"Il ministro ha concordato con me importanza e strategicità di Piaggio, così come si è detto convinto che Leonardo potrebbe giocare un ruolo fondamentale in questo contesto - ha detto il deputato dem dopo il question time alla Camera - Registro questa risposta come una promessa e mi auguro che il previsto appuntamento del ministro con i sindacati dei lavoratori di Piaggio Aerospace del prossimo sabato 9 marzo sia l'occasione per incontrare tutte le parti coinvolte".

"Aggiungo che quella di Leonardo è per noi la scelta più naturale sul territorio - conclude Pastorino - Auspichiamo che sia presto perseguito l'obiettivo del coinvolgimento di una società pubblica e/o privata, per tutelare i livelli occupazionali di Piaggio, perché oggi l'azienda, numeri alla mano, è un'azienda che sta bene".