Savona, interpellanza di FdI sulla pulizia della città: "Non appare all'altezza delle aspettative"

Con un'interpellanza per il prossimo consiglio comunale Fratelli d'Italia torna sul tema della pulizia della città.

"Ad oggi – scrivono i consiglieri Massimo Arecco e Renato Giusto - la qualità del servizio di pulizia della città reso da Seas non appare all’altezza delle aspettative; in più occasioni i mezzi impiegati per lo spazzamento delle strade sono apparsi inadeguati allo scopo, analogamente ai cassonetti impiegati per la raccolta dei rifiuti. Al contempo si resta sempre in attesa di conoscere quale progettualità e quali investimenti siano stati ad oggi avviati e programmati per la creazione di un nuovo, moderno, definitivo e adeguato centro di raccolta, come previsto nel bando di gara per l’affidamento del servizio".

Fratelli d'Italia sul “passo indietro dell'amministratore unico della società (Ata n.d. r.) chiede se il sindaco non ritenga che “un 'passo indietro' debba valere, oltre che per l’Amministratore unico di Ata, anche per il Presidente della società e per l’Assessore delegato". Il sindaco Marco Russo conferma la fiducia all'Assessore alle Politiche innovative per il ciclo dei rifiuti.

“E' abitudine di questa amministrazione – dice Pasquali - rispondere alle interpellanze nelle sedi opportune, peraltro l'ex vicesindaco dimostra di confondere Seas con Ata.Per quanto riguarda Seas alcuni passi avanti sono stati fatti, ma certamente è necessario un miglioramento ulteriore, su questo le interlocuzioni sono costanti, in Consiglio saremo più puntuali”.