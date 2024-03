Finale, ripresi i lavori di riqualificazione al molo con la posa dei materiali appositi

Sono ripresi in questi giorni i lavori per la sistemazione del molo di Finalpia, parte da tempo discussa nella riqualificazione del lungomare finalese per quanto riguarda il secondo e il terzo tribolato lotto.

Dopo la prima parte di lavori sospesi d'estate per ovvie ragioni, l'area era apparsa decisamente deteriorata. Una situazione sulla quale era avvenuta una presa d'atto da parte della ditta esecutrice offertasi quindi di risistemare l'area a suo carico, senza gravare sulle casse comunali.

"Si tratta di un cantiere dove vengono eseguite lavorazioni con prodotti speciali (colle e resine, ndr) che richiedono molta attenzione per non rovinare l'opera in fase di posa e immediatamente nelle ore successive - spiega il vicesindaco e delegato ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi - È un'operazione molto delicata per la quale l'area ha dovuto essere transennata e chiusa ai passanti".

La prossima settimana quindi, terminate le opere edili e tempo permettendo in questo fine settimana di prevista pioggia, la ditta fornitrice Metalco installerà gli arredi e poi, a seguire, saranno ultimati gli ultimi dettagli ci r la sistemazione del verde che entra l'avvio della stagione estiva dovrebbero restituire un molo ultimato.