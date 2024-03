"Ida Galatolo Saettone. Una farmacista savonese", il libro presentato in una Sala Rossa gremita

Successo questo pomeriggio, o marzo, in Sala Rossa per la presentazione del libro "Ida Galatolo Saettone. Una farmacista savonese" della psicologa Anna Boggero con il patrocinio del Soroptimist International Club di Savona e del Comune.

"L'idea di questo libro nasce dal fatto che, da ragazza, passavo frequentemente in via Manzoni davanti alla farmacia Farina – ha detto Anna Boggero - e sono sempre stata psicologicamente attratta dai rimedi naturali che si preparavano in quella farmacia. Incontrando la dottoressa dopo anni mi è venuta questa idea perché volevo ripercorrere quei tempi, volevo una storia che fosse curativa e suscitasse in noi non solo l'orgoglio di essere donne emancipate ma soprattutto cittadine savonesi. La dottoressa è stata una delle prime donne laureate in farmacia quando erano appena finiti i bombardamenti della guerra”.

Il libro, costruito intorno alla figura di Ida Galatolo Saettone, esempio di emancipazione, intraprendenza e coraggio, ripercorre un’esperienza umana vissuta con l’indomito dinamismo costruttivo e precursore dei tempi moderni che ha sempre contraddistinto la protagonista del libro non solo attraverso la sua testimonianza ma anche grazie agli interventi di molte persone che hanno voluto raccontare ricordi indelebili, piccoli tratti di quotidianità, grandi amicizie, momenti di una vita ricca di valori, dedicata alla famiglia, al lavoro e alla condivisione.