Vigili del fuoco mobilitati nella mattina odierna per una camion intraversato a Bergeggi. L'allarme è stato lanciato in via Santo Stefano e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Sul posto anche l'autogrù e i carabinieri. Secondo quanto riferito, il mezzo pesante avrebbe danneggiato una parte di carreggiata. Il traffico risulta bloccato.

AGGIORNAMENTI IN CORSO.