Fermato con della cocaina e una pistola a salve senza tappo rosso, a casa nascondeva altra droga: arrestato

I poliziotti della Squadra Mobile, unitamente a personale delle Volanti, hanno arrestato un uomo di nazionalità italiana con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'operazione rientra nell'ambito dell’intensificazione dell’attività info-investigativa finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati, fortemente voluta dal Questore di Savona.

L’uomo era stato notato da personale della Squadra Mobile, in un bar alle prime ore del mattino, in stato di agitazione. Pertanto, con l’ausilio delle Volanti giunte subito sul posto, i poliziotti ha proceduto al controllo della persona, rinvenendo in una tasca della giacca 7 dosi di cocaina e una pistola a salve modello revolver priva del tappo rosso.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori dosi di cocaina, di hashish e materiale utile per il confezionamento delle sostanze, oltre ad un coltello a serramanico e una somma di denaro riconducibile presumibilmente all’attività illecita.

L’uomo, un quarantaseienne italiano con precedenti specifici, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.