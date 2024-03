Savona, l'ex primario del San Paolo Salvatore Garzarelli presenta il libro "I parti della mia vita"

Sabato 9 marzo alle ore 18, presso la Sala Rossa del comune di Savona, incontro con l'ex primario dell'ospedale San Paolo Salvatore Garzarelli e presentazione del libro "I parti della mia vita" (Il Canneto Editore). L'evento, a cura della libreria Ubik, verrà introdotto da Renata Barberis. Letture a cura di Tiziana Casapietra.

Attraverso descrizioni talvolta tragiche, altre volte allegre e in alcuni casi addirittura grottesche, in questo libro l'autore, ostetrico-ginecologo di lungo corso ed ex Primario nell'ospedale San Paolo di Savona, con un linguaggio semplice e "cordiale" ci apre le porte delle sale parto dove ha lavorato per raccontarci i vari aspetti tecnici e psicologici di un'esperienza molto spesso centrale nella vita di una donna come anche nella formazione di intere famiglie.

Garzarelli mette sempre in primo piano il proprio impegno per contrastare l'aggressività (e gli ostacoli) che la nostra società, pur difendendone il valore, ha a lungo dimostrato e tuttora dimostra nei confronti della gravidanza. Non mancano, nel ricco bagaglio della sua intensa vita professionale, il ricordo di drammatiche esperienze abortive, con il dolore e gli affanni che queste comportano, e neppure quello delle difficili scelte che molte donne si trovano a dover affrontare di fronte al tema della maternità.