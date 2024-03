Forza Italia punta al ritorno su Savona e guarda già alle prossime elezioni amministrative

Dopo un periodo di "sonno" e con la campagna acquisti fatta dall'allora movimento di Giovanni Toti "Coraggio Italia", poi diventato Cambiamo, che aveva portato nelle proprie fila iscritti come Piero Santi o Ileana Romagnoli “rubandoli” al partito di Berlusconi, Forza Italia lavora per rinforzare e ricostruire la propria presenza a Savona.

La campagna acquisti dei "totiani" era stata in gran parte opera di Angelo Vaccarezza, ora tornato nella "casa degli azzurri" e molto presente sul territorio, non solo nel Levante. Se sulla provincia è attivo il commissario Luigi Pignocca, a Savona città Luciano Stazi, volto nuovo della politica, è il responsabile cittadino nominato di recente.

Le nuove nomine fatte di recente dal coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco vogliono dare uno "scossone" al partito che che, ai tempi d'oro, contava sui 5.000 iscritti nell'intera provincia e avere una maggiore rappresentanza sul territorio. Ma c'è tanto lavoro da fare e Stazi può contare sulla collaborazione di un ex assessore provinciale ed ex consigliere comunale come Livio Bracco, che dopo 12 anni lontano dalla politica torna a prendere la tessera del partito di Berlusconi pur non aspirando a cariche politiche ma per "dare una mano"i nel ricostruire un gruppo a Savona. Di mezzo ci sono le Europee e, tra alcuni anni le amministrative in città, dove mira ad riaprire la sede.

"Sono stato nominato da poco - afferma Luciano Stazi – ma c'è la voglia di cambiare alcune cose di creare un gruppo che possa dire la sua e tornare protagonista attivo della politica in città. A questo proposito stiamo organizzando alcune iniziative".