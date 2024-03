Giornata delle Donne, Russo (FdI): "In Regione più strategie per attuare la parità di genere"

"C'è ancora molto da lavorare e la politica in ogni sede istituzionale può essere fondamentale per cambiare finalmente in maniera radicale una società che, se da una parte si evolve velocemente dal punto di vista tecnologico, dall'altra procede piuttosto lenta dal punto di vista della parità di genere. Per questo, in qualità di vicepresidente della quinta Commissione Pari opportunità in Regione Liguria, posso dire che stiamo attuando diverse strategie per fare sì che la parità tra uomo e donna sia veramente efficace e anche la consigliera di parità Laura Amoretti, presente oggi, lo può testimoniare".

Lo ha affermato la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Veronica Russo a margine del convegno 'Oltre la parità', promosso dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Ventimiglia, in corso di svolgimento presso il teatro comunale della città frontaliera

"Con la collaborazione tra figure istituzionali, associazioni impegnate nelle diverse realtà, imprese e cittadini si possono cambiare le cose - ha aggiunto - E' necessario un cambio di cultura all'interno della nostra società e anche convegni come questo, di cui ringrazio l'amministrazione di Ventimiglia e l'assessore alle pari opportunità per l'invito, sono veramente importanti perché attirano l'attenzione su quelle che sono le nuove opportunità per le donne che devono essere sempre al passo di quelle per gli uomini".