Savona, il ministro dello Sport Abodi al Priamar incontra i giovani savonesi

Il ministro allo Sport Andrea Abodi, questa mattina, ha incontrato i giovani savonesi alla Sala della Sibilla del Priamar in occasione del convegno “Oltre gli stereotipi di genere attraverso lo Sport” organizzato dall’Associazione Nazionale Atleti Olimpici ed Azzurri d’Italia Sezione di Savona in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Giovani, il Comune di Savona, la Provincia di Savona e l’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria.

Nella giornata della Festa della donna il convegno si prefiggeva di valorizzare lo sport come attività accessibile a tutti ma anche per abbattere gli stereotipi di genere. Tanti i giovani e gli studenti alla Sibilla per incontrar e confrontarsi con il ministro Abodi. “Lo sport è fondamentale per il benessere individuale e per quello collettivo - ha detto Abodi - Abbiamo incontrato tanti giovani e abbiamo parlato di temi che andavano anche oltre lo sport".

Dopo l'incontro con il ministro Abodi nel pomeriggio i giovani hanno incontrato Al pomeriggio i giovani hanno incontrato Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale Giovani; Federica Celestini Campanari, Commissario Straordinario Agenzia Italiana per la Gioventù; Novella Calligaris, Presidente dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia; Linda Cerruti, nuotatrice artistica; Lucrezia Ruggiero, nuotatrice artistica; Stefano Carozzo, schermidore.