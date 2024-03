Taglio piante a Ferrania, opposizioni all'attacco in Consiglio comunale. Il sindaco: "Erano pericolosi"

Durante l'ultimo Consiglio comunale, si è verificato un acceso confronto riguardo all'abbattimento di alcuni alberi situati lungo corso Marconi e nel suggestivo borgo di Ferrania. I gruppi di opposizione hanno presentato delle interrogazioni in merito alla questione.

"Il sindaco e la giunta hanno dimostrato la loro inadeguatezza - tuonano i consiglieri comunali di "Cairo in Comune" - Non è stato fornito alcun documento che provi la necessità di tagliare gli alberi e, nel caso di Ferrania, nessun atto formale. Anzi, l'ufficio tecnico non ne era stato informato e il proprietario di allora ha scritto al Comune dichiarandosi ignaro del taglio".

"Il primo cittadino ha confermato che non esistono atti formali, ma che è stato lui a decidere di abbattere gli alberi in quanto, a suo dire, pericolosi. Un modo di procedere superficiale in spregio alle regole, inaccettabile da parte di un amministratore pubblico", concludono da "Cairo in Comune".

"Sugli alberi di Ferrania, il sindaco Lambertini ha dichiarato, senza se e senza ma, che le piante poste in zona soggetta a 'vincolo paesaggistico puntuale' bellezze d'insieme, su cui grava pertanto il preventivo assenso della Sovrintendenza Regionale per ogni intervento, sono state tagliate perché a discrezione del primo cittadino senza alcuna perizia e su segnalazione di un soggetto che sarebbe diventato l'attuale proprietario senza esserlo al momento del taglio, erano ammalorate - attaccano dal gruppo di minoranza +Cairo - Sono state tagliate senza relazione tecnica, senza autorizzazione comunale, senza parere preventivo della Sovrintendenza. Così, senza nulla e a spese di chi? Il sindaco sarebbe il primo a dover conoscere regolamenti comunali, leggi e iter obbligatori, e non dare prova provata che nel suo comune, invece, lui fa quel che vuole, quando vuole e come vuole".

"L'abbattimento delle piante in corso Marconi è stato necessario dopo ripetute segnalazioni di danni da parte di un privato nel 2015, relativi alla gestione della cunetta e alle alberature adiacenti. In risposta, il comune ha indicato interventi di difficile attuazione - replica il primo cittadino Paolo Lambertini - Nel 2023, a causa della crescita delle piante e delle continue segnalazioni del privato, insieme a un sopralluogo degli uffici tecnici comunali che hanno confermato il rischio di danni, si è deciso di abbatterle. Il comune si occuperà della fresatura dei ceppi, mentre il privato ripristinerà la cunetta vicino al passo carraio. Non si prevede la ripiantumazione nella zona".

"Sugli alberi situati nel borgo di Ferrania, sono stato avvisato dell'imminente pericolo dal proprietario dei terreni. Dopo essermi recato sul posto e aver constatato la situazione, abbiamo proceduto con urgenza al taglio degli alti fusti degli alberi a causa della minaccia incombente per persone e cose. Attualmente, il tronco rimasto in sede, che non rappresenta più alcuna criticità, è oggetto di valutazione. Le piante saranno sostituite e riposizionate con nuovi esemplari arborei di specie autoctone o comunque storicamente presenti e caratteristiche del luogo", conclude il primo cittadino.