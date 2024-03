Savona, il Tpl Day per il trasporto sostenibile riunisce i savonesi in piazza Mameli in un'atmosfera di festa

All'insegna del trasporto sostenibile savonesi si sono riuniti questa mattina, 9 marzo, in piazza Mameli per il "Tpl Day" l'evento organizzato da Tpl, sostenuto da Fondazione de Mari e d’intesa con la Provincia e il comune di Savona e dedicato al trasporto pubblico e alla mobilità sostenibile, con la presentazione ufficiale di 14 nuovi autobus elettrici "zero fumi, zero impatto, cento x cento ecocomfort". Una giornata di festa ,a erta a tutti i savonesi che hanno potuto vedere provare i nuovi 14 bus elettrici di Tpl in un tour cittadino.

La mattinata del Tpl Day, presenti le autorità e molti sindaci del comprensorio, va però oltre la semplice presentazione dei nuovi bus ed è nata con l'obiettivo di sensibilizzare e motivare i comportamenti per rispettare l’ambiente e ampliare gli usi e le abitudini ecologiche e promuovere maggiore consapevolezza e senso di appartenenza. Tpl, infatti, è l'azienda di trasporto pubblico locale che trasporta ogni anno i passeggeri di tutta la provincia e patrimonio comune. Per questo per l'azienda è necessario incentivare il trasporto pubblico locale considerati i riflessi positivi a livello ambientale, ma anche economico e sociale.

I nuovi bus sono: nove "Solaris Urbino” e cinque “Yutong” E9-A. I Solaris Urbino” sono autobus urbani classe I di 12 metri di lunghezza con 86 posti totali, 58 in piedi 28 a sedere compreso il posto disabili e autista, con trazione full electric e quattro pacchi batteria aventi una capacità di stoccaggio di energia nominale di 352 Kwh per una autonomia di 350 chilometri.

Riguardo gli “Yutong” E9-A sono autobus urbani classe I di 9 metri di lunghezza con 58 posti totali, di cui 35 in piedi e 23 a sedere compresi posto disabile e autista, a trazione full electric con otto batterie, sei sul tetto e due nella zona posteriore: 255 Kwh la potenza nominale e una autonomia di 400 chilometri. I bus saranno impeigati sulla litoranea e in città sulla linea per l'ospedale San Paolo.

"Questa mattina inizia un percorso di transizione ecologica, con l’alimentazione elettrica – ha detto il presidente di Tpl Franceri - Vogliamo dare maggiore impulso ad un percorso già iniziato, sicuramente ci sarà una maggiore attenzione per il miglioramento del servizio. Tpl ha le sue difficoltà, come le società in tutta Italia, ma stiamo cercando migliorare".