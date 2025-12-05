Stella, nuove telecamere di videosorveglianza: dalla Regione 26mila euro

In questi giorni a Stella il Comune sta procedendo con l'installazione di nuove telecamere di videosorveglianza che andranno ad aggiungersi ai sistemi già operativi nei siti già esistenti

"Questo potenziamento è mirato ad ampliare la copertura e l'efficacia del monitoraggio sul territorio - spiegano dal Comune - Questo risultato è stato possibile grazie all'ottenimento di un significativo contributo di 24mila euro da parte della Regione Liguria, grazie all'impegno e al sostegno dell'Assessorato alla Sicurezza guidato dall'Assessore Ripamonti. A questo si aggiunge un cofinanziamento di 6mila euro da parte della nostra Amministrazione comunale".

Le nuove telecamere non sostituiscono, ma integrano i sistemi esistenti. "Obiettivo aumentare la sicurezza e potenziare la prevenzione di atti illeciti. Un investimento congiunto per un Comune più sicuro - proseguono - Ringraziamo l'Assessore Paolo Ripamonti e la Regione Liguria per aver sostenuto questo progetto vitale per la nostra comunità. La sicurezza è una priorità, e lavoriamo ogni giorno per garantirla".