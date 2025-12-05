Bijoux e gioielli contraffatti, Ghiso: "Un business illecito estremamente redditizio"

"Il caso sollevato dalla Guardia di Finanza riguardante i bijoux che imitano gioielli di brand famosi, trovati nelle vetrine di alcuni negozi della provincia, ci dà l’opportunità di fare chiarezza su alcuni aspetti riguardanti il nostro settore".

E' il presidente dell'Associazione Orafi ed Orologiai della Provincia di Savona - Federpreziosi, Fiorenzo Ghiso, a puntualizzare alcuni elementi dopo il fatto di cronaca emerso grazie all'impegno delle Fiamme Gialle, il cui ruolo viene considerato fondamentale "nella tutela del commercio legale e dei consumatori", che hanno sequestrato centinaia di monili e accessori per l’abbigliamento e l’estetica in argento individuati nelle vetrine di diversi esercizi commerciali savonesi veri e propri "falsi". Per l'associazione si tratta "dell’ennesimo caso di contraffazione nel settore della gioielleria, che continua a rappresentare un business illecito estremamente redditizio, soprattutto nel settore dei bijoux non preziosi dal prezzo accattivante".

Anzitutto l'episodio porta alla luce il fatto che "anche il settore dei preziosi è colpito dalla contraffazione, con la riproduzione in metalli preziosi di creazioni di importanti gioiellieri". Per questo Ghiso ricorda "che i gioielli realizzati con materiali preziosi devono riportare sempre il marchio identificativo del fabbricante a garanzia del titolo del metallo prezioso utilizzato. Inoltre i brand più famosi ed esclusivi, che vengono imitati, hanno sempre rivenditori selezionati e riconoscibili".

"Sappiamo che la richiesta di questi oggetti da parte dei consumatori è comunque elevata, per l’iconicità dei brand che imitano, e lo testimonia anche la presenza di tali prodotti su alcuni siti internet - spiega nella sua nota Ghiso - Quello che vogliamo ricordare è che il reato di contraffazione è sempre punito dal Codice Penale, sia per il venditore, che per l’acquirente consapevole".

"Ai clienti raccomandiamo di affidarsi a gioiellerie specializzate e riconosciute, come quelle associate a Federpreziosi – Associazione Orafi ed Orologiai della Provincia di Savona, identificabili da una apposita vetrofania, che sono garanzia di qualità ed affidabilità" chiosa.