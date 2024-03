Disagi per il maltempo, frane a Quiliano e Savona

Il maltempo, caratterizzato dalla pioggia, sta provocando i primi disagi, con segnalazioni di smottamenti in diverse zone.

Oltre alla caduta di massi nella zona del Malpasso, tra Finale Ligure e Noli, che ha reso un tratto della via Aurelia inagibile (LEGGI ARTICOLO), altre due frane si sono verificate nel savonese.

Una nel comune di Quiliano, con un cedimento a valle della strada in via Cervaro, subito dopo il cimitero di Montagna. La polizia locale è intervenuta sul posto per le verifiche del caso.

Il secondo smottamento si è verificato a Savona, precisamente in via delle Piane Emanuele, interessando una strada vicinale ad uso pubblico.