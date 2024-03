Massi sulla carreggiata: provvisoriamente chiusa la Sp8 tra Finale e Vezzi Portio

E' una delle strade considerate a maggior rischio dell'intera rete provinciale in caso di maltempo, e non è stata risparmiata infatti dalle piogge intense cadute nella notte scorsa e nelle prime ore della giornata odierna.

Si tratta della Sp8 tra Finale Ligure, passando per Calvisio, e Vezzi Portio dove, intorno alle 12, sulla carreggiata dal versante a monte sono caduti alcuni massi, un paio anche di considerevoli dimensioni.

La strada è quindi stata chiusa in entrambi i sensi di marcia dall'altezza del ristorante Cornei fino alle strutture dell'acquedotto. Sul posto sono presenti gli uomini del Comune di Finale e i volontari dell'AIB Protezione Civile, che a Calvisio ha messo in atto un'opera di informazione agli automobilisti dov'è possibile eseguire manovre e invertire la marcia, mentre è stata avvisata la Provincia (ente gestore, ndr) che interverrà appena possibile per valutare il da farsi.

Non si sono fortunatamente registrati feriti nella frana che, unita alla chiusura dell'Aurelia all'altezza del Malpasso e a quella del casello di Spotorno in direzione Francia in ingresso, tiene così al momento nella morsa la viabilità verso ponente dal comune dell'entroterra del Golfo dell'Isola.