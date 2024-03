Monesi, valanga travolge gruppo di escursionisti: un morto e due feriti (FOTO e VIDEO)

Tragedia questo pomeriggio sul monte Saccarello, vicino al rifugio Laterza, nella zona di Monesi. Poco dopo le ore 15, una valanga ha travolto un gruppo di sei sciatori alpinisti. Tre di loro sono stati colpiti, mentre gli altri hanno dato l'allarme.

Due escursionisti sono stati portati all'ospedale di Mondovì e le loro condizioni non sarebbero gravi. Purtroppo, la terza persona (le iniziali S.R., di 44 anni) coinvolta non ce l'ha fatta: "Oggi alle ore 16.57 è giunto tramite elitrasporto presso il pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure il corpo senza vita di uno sciatore travolto da una valanga. L'azienda sanitaria ha immediatamente attivato il supporto psicologico per i familiari", commentano dall'Asl 2.

Sul posto sono confluiti tre elicotteri: il Grifo del 118 e due dei vigili del fuoco, uno dei quali proveniente dal Piemonte. Oltre ai soccorsi dal cielo, hanno lavorato i Vigili del Fuoco del comando provinciale, il nucleo SAF, il Soccorso Alpino e alcune ambulanze del 118 di Imperia.

È probabile che, dopo la nevicata di questa notte e l’innalzamento repentino delle temperature, la coltre bianca si sia improvvisamente staccata cadendo sotto la parete.