Cronaca | 01 febbraio 2026, 12:54

Calcio | La San Filippo Neri piange il proprio presidente, è morto Piero Enrico

La società ingauna: "​Perdiamo una guida sicura e un uomo di straordinario valore"

Calcio | La San Filippo Neri piange il proprio presidente, è morto Piero Enrico

Il mondo calcistico ingauno piange Piero Enrico.

A dare la notizia della morte del presidente della San Filippo Neri è stata direttamanete la società giallorossa in una nota pubblicata sui propri profili social.

"Con immensa tristezza nel cuore, la Società, i Dirigenti, gli Allenatori e i Giocatori comunicano la scomparsa del caro Presidente Piero Enrico.

​In questo momento di profondo dolore, l'intera comunità si stringe con affetto attorno alla moglie Dina e alla figlia Sara, partecipando commossa al loro lutto.

​Perdiamo una guida sicura e un uomo di straordinario valore, che resterà per sempre nella storia della nostra realtà e nei cuori di tutti noi."

Redazione

