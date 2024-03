Savona, dai Giovani Democratici le congratulazioni per il nuovo segretario Pd Simone Anselmo

I Giovani Democratici di Savona si congratulano con Simone Anselmo per la sua recente nomina a segretario del Partito Democratico di Savona. “Riteniamo che la sua leadership dinamica e il suo impegno verso i valori democratici rappresentino un punto di svolta cruciale per la nostra comunità”. Lo afferma in una nota Andrea Ferrari, segretario dei Giovani Democratici di Savona.

“È giunto il momento di mettersi al lavoro, e i Giovani Democratici saranno in prima linea, determinati a contribuire attivamente al progresso e al benessere della nostra città – prosegue -. La gioventù sarà il motore trainante di iniziative innovative e concrete, e ci impegniamo a sostenere appieno le iniziative di Simone Anselmo nel perseguire una visione inclusiva e progressista per Savona”.

“Confidiamo che questa nuova fase segnerà un periodo di crescita e cooperazione, e restiamo fiduciosi nel fatto che, sotto la guida di Simone Anselmo, il Partito Democratico di Savona prospererà, rispecchiando le esigenze e le aspirazioni della nostra comunità”, conclude Andrea Ferrari.